Türkiye genelinde 15 Kasım’da başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Araç sahipleri sürenin yaklaşmasıyla birlikte lastik değişimi için servislerin yolunu tutarken, piyasadaki fiyat artışı yeni şikayetleri de beraberinde getirdi.

YÜZDE 30 ZAM GELDİ

Ticari araçlarda zorunlu, binek araçlarda ise isteğe bağlı olan kış lastiği uygulaması 15 Nisan’a kadar devam edecek. Fiyatlarda ise yüzde 30 zam yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemesine göre, şehirler arası kara yollarında yolcu ve yük taşıyan araçlarda kış lastiği bulundurmak zorunlu olacak. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde ise özel araç sürücülerine de kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.

ESKİ LASTİKLER YENİ GİBİ ZAMLI FİYATA SATILIYOR

Tüketici derneklerine ulaşan şikayetlerde ise eski lastiklerin satışa sunulduğu ortaya çıktı. 2020 üretimi lastiklerin 2025 fiyatlarıyla satışa sunulduğu iddiaları, tüketici derneklerine de yansıdı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANA CEZA KESİLECEK

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araç sahipleri ise 5 bin 856 lira para cezası ile karşı karşıya kalacak. Uygulama, denetim ekipleri tarafından 15 Kasım itibarıyla şehirler arası yollarda sıkı şekilde kontrol edilecek.