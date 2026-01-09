Suriye'de tansiyon giderek artıyor. Suriye terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'ten çıkması için saat 09.00'a kadar süre verdi. DEM Parti, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Hakan Fidan'ın açıklamasına tepki gösterdi.

Bakırhan, "Türkiye rolünü oynamadıkça çok iyi bilinsin ki 60 milyon Kürt'ün nezdinde Türkiye anti Kürt siyasetini yürüten bir ülke olarak kalacaktır. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmış, eğer bizi çağırırlarsa oraya girmeye, o IŞİD'li çetelerle, paramiliter güçlerle, HTŞ'lilerle birlikte biz de sahada mücadeleye etmeye varız diyor. Bu Suriye'nin Milli Savunma Bakanı değil Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı" dedi.

Bakırhan, "Halep'te çatışmada Türkiye'de Milli Savunma Bakanı'na ne onu anlamadım, Suriye'de başka yerlerdeki çatışmalar niye bu kadar Milli Savunma Bakanımızı ilgilendirmiyor. Söz konusu Kürtler olunca hemen hazır ola geçiyorlar. 10 Mart Mutabakatı'na Kürtler uymuyormuş insan biraz utanır, ayıptır. 10 Mart Mutabakatı'na uymayan Şam hükümetinin kendisidir. Ciddi bir algı operasyonu var" ifadesini kullandı.

Bakırhan şunları kaydetti:

Biz yaramızı sarmak için bir süreç başlattık, birileri bu yaranın sarılmaması için elinden gelen bütün çabayı ortaya koymaktadır. Ülkede herkes iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu savaşa koşma hali nedir? İç cepheyi Kürt'ü döverek, öldürerek, sürgün ederek mi güçlendireceğiz.

Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama İç barış umudunu baltalama açıklamasıdır. Türkiye’nin görevi savaş alanlarına hızlıca koşmak değil yeni barış alanları yaratmaktır.

Suriye'de Kürtler bizim akrabalarımız. 100 yıl önce bir sınır çizilmiş yarısı orada kalmış, yarısı burada kalmış. İnsan biraz vicdanlı olur. 25 milyon Kürt vatandaşın yaşadığı bir ülkedeki bakanın bürokratı 25 milyonun hatrına da olsa onların soydaşlarına, akrabalarına sahip çıkıyor. Bizimkiler onlara düşmanlık yapıyor, karşıtlık yapıyor. Bu siyaset siyaset değildir.

Dışişleri Bakanı da topa girdi, 'SDG gerçek niyetini Halep'te belli etti' diyor. Halep'e saldıran HTŞ ve IŞİD güçleri. Sivillerin yaşadığı yere saldırıyorlar, orada SDG'li yok, SDG'linin topu tüfeği yok. Niyetini belli eden HTŞ'dir, sizsiniz, HTŞ'yi oraya süren politikalardır. Kürt tehdit değil, Yalova'da polisine kurşun sıkan IŞİD'liler tehdittir.

Kürtler bin yıldır sana çelme atmada, arkadan bıçaklamadı. Kurtuluş Savaşı'nda canını, kanını ortaya koyarak bu ülkenin kurulmasını sağladı. Ne zaman Kürt sana tehdit oldu. Bu dilden, bu yaklaşımdan bir an önce bu ülke yöneticileri vazgeçmeli.

DİYARBAKIR'DA YÜRÜYÜŞ YAPILDI

DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır'da Halep'teki çatışmalara karşı yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, "Bu saldırılar durana kadar bir adım geri atmayacağız" dedi.

Akşam saatlerinde de İstanbul Şişhane, Van ve Batman'da da eylemler düzenlendi.