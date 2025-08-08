Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı başlıyor. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Kurtulmuş, Bakanlar ve MİT Başkanı'nın komisyonu bilgilendireceği kısmın basına kapalı olmasını komisyon üyelerinin oylarına sundu. Üyelerin oybirliği ile aldığı kararla Kurtulmuş'un konuşmasının ardından yazılı ve görsel basın salondan çıkarıldı. Kurtulmuş ayrıca konuşmaların tam tutanak altına alınacağını ancak 10 yıl süreyle yayımlanmayacağını belirtti ve toplantıda konuşulan konuların sürecin hassasiyet bakımından hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyeceğinin de altını çizdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk düğme doğru iliklendi. İttifak ruhu önemli. Adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz. Yeri gelecek çok sert ve açık tartışmalar yaşanacak. Her birimiz farkındayız ki hemen hemen herkesin gözü kulağı bu komisyonda. Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi örgütün silah bıraktığını deklare etmesi. Komisyonun ama sebebi Meclis'in sürece hazırlık yapması." dedi.

Toplantı basına kapandı.