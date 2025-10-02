TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında Meclis Tören Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Prof. Dr. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. İlhan Üzülmez katıldı. Toplantının ana gündemini, ceza hukuku kapsamında örgüt üyeleriyle ilgili düzenlemeler, “etkin pişmanlık” hükümlerinin yeniden yapılandırılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin işaret ettiği “umut hakkı” oluşturdu.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. İlhan Üzülmez, mevcut mevzuatın sunduğu ceza hukuku araçlarının süreçte kullanılabileceğini belirterek, terör örgütüyle bağlantılı suçlarda mağdur ve kamu vicdanının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

“Etkin pişmanlık sürecinde samimi olmayanların bu düzenlemelerden faydalanmaması gerekir. Denetimli serbestlik süreci, yalnızca kontrol değil, aynı zamanda topluma yeniden kazandırma aracı olmalıdır,” dedi.

TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI ÖNERİSİ

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Mahmut Koca ise, örgüt mensuplarının topluma entegre edilmesi için üç aşamalı bir “Topluma Kazandırma Kanunu” önerisinde bulundu. Bu aşamalar; silah bırakılması, adli makamlara teslim ve rehabilitasyon sürecini kapsıyor.

Koca, ağır suç işleyen örgüt mensuplarının kapsam dışında bırakılmasını savunarak, “Cezaların infazı durdurulabilir ancak suçun ağırlığına göre denetimli serbestlik süreci mutlaka uygulanmalıdır,” dedi.

Ayrıca Koca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfla, “Her mahkûmun bir gün özgürlüğü umut etme hakkı olmalı,” diyerek “umut hakkı” kavramının yasal altyapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

"GENEL AF DEĞİL ÖZEL YASA"

Prof. Dr. Bahri Öztürk ise etkin pişmanlığın mevcut haliyle yetersiz olduğunu belirterek, sürece özel bir yasanın hazırlanması gerektiğini ifade etti. Öztürk, silahların tamamen bırakıldığından emin olunmadan adım atılmaması gerektiğini vurguladı.

“Genel af, hukuki güvenliği zedeleyebilir. Bu nedenle sadece çözüm sürecine katılanlar için, sınırlı ve denetimli bir özel yasa gündeme alınmalı,” dedi.