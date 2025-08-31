Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Anayasa’nın 66. maddesinde yer alan vatandaşlık tanımına ilişkin ikinci çıkışını yaptı. Yıldırım, 1 Mart 2025’te İzmir’de Hukuki Araştırmalar Derneği toplantısındaki konuşmasında vatandaşlık tanımının güncellenmesini istemiş ve “Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil, etnik kimliğine bakmadan vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir” demişti.

5 AY SONRA YENİDEN SAHNEDE

Yıldırım, aynı şeyi 5 ay sonra TBMM komisyonundaki konuşmasında da söyledi.

Ankara kulislerinde Yıldırım’ın kendi görüşünden çok, bir iktidar projesini gündeme getirdiği yorumu yapılıyor.

Yıldırım önceki gün “Hepimiz aynı vatandaşlık bağıyla eşit haklara sahibiz, bu nedenle vatandaşlık tanımının kapsayıcı bir şekilde gözden geçirilmesi, güncellenmesi, bütün unsurları kucaklaması önemli bir adım olacaktır" dedi.