Yeni Şafak gazetesinde yer alan 'DEM komisyonu sabote ediyor' başlıklı haber AKP- DEM arasında kapalı kapılar ardında yaşanan krizi gözler önüne sermesi açısından dikkat çekici. Haberde yer alan, "DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' süreci için Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarını Öcalan’ı öne sürerek sabote etmeye çalışıyor" ifadeleri yaşanan uzlaşmazlığın boyutunu ortaya çıkarttı.

DEM Parti komisyonun Öcalan'a görüşmesi konusundaki ısrarını sürdürürken; Cumhur İttifakı çevreleri bu ısrarı, süreci 'sabote etme ve hedefinden çıkarma' şeklinde yorumluyor.

RAHATSIZLIK GİZLENEMİYOR

DEM'de gelen itirazları “Meclis, Öcalan'ın ayağına gidecek” ya da “Öcalan, komisyonu ayağına çağırdı” olarak yorumlanmasından endişe eden iktidar yanlıları, DEM'li yöneticilerinin açıklamalarından duyulan rahatsızlığı gizleyemiyor.

DEM Partili Meral Danış Beştaş, son olarak “Eğer Komisyon İmralı’ya gitmeyecekse Öcalan gelsin” diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti.

'DEM SÜRECİ SABOTE EDİYOR'

Yeni Şafak'ta yer alan haberde, "DEM Parti, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu sabote etmeye devam ediyor" ifadeleri ile DEM'in süreci sabote ettiğini öne sürüldü

'SÜREÇ ODAĞINDAN UZAKLAŞIR'

Yeni Şafak'ın haberindeki şu ifadeler dikkat çekti:

"Komisyon İmralı'yı ziyaret ederse süreç odağından uzaklaşır. Terörsüz Türkiye için gerekli yasal ve idari değişikliler geri plana itilir ve önceliğin Öcalan olduğu düşüncesinin önü açılır. Bu yüzden Öcalan'la görüşmeler DEM Parti İmralı heyeti üzerinden sağlanmalıdır. Böylesi daha sağlıklı olur”