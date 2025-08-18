Uzmanlar, özellikle ikinci el piyasasında tercih edilen bazı araçların kronik arızaları nedeniyle kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattığını vurguluyor. Listede yer alan dört popüler model, sürücülere ciddi onarım maliyetleri doğurabiliyor.
SIK ARIZA YAPAN MODELLER
2012-2015 BMW 3 Serisi: Yağ sızıntısı, triger zinciri problemleri ve motor soğutma sistemi arızaları en sık görülen sorunlar arasında.
2013-2017 Audi Q5: Su pompası arızaları, elektronik sistem sorunları ve aşırı yağ tüketimiyle biliniyor.
2010’ların başındaki Honda Odyssey: Şanzıman problemleri, katalitik konvertör arızaları ve yağ sızıntıları sürücülere ek masraf çıkarıyor.
2010’ların başındaki Toyota Camry: Güvenilirliğiyle öne çıkan bu modelde dahi aşırı yağ tüketimi ve sensör arızaları dikkat çekiyor.
İKİNCİ EL ALACAKLARA UYARI
Uzmanlar, kusursuz bir üne sahip olsalar bile bu araçların satın alınmadan önce detaylı kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu modellerde karşılaşılan arızaların onarım maliyetleri oldukça yüksek olabiliyor.