Gözlerde kaşıntı hissinin en yaygın nedenlerinden biri alerjik konjonktivit olarak bilinen göz alerjileri. Bunun yanında kuruluk, göz kapağı iltihapları ve çevresel tahrişler de insanlarda gözlerini ovuşturma isteğini artırabiliyor. Özellikle uzun süre ekran karşısında kalan kişilerde göz yorgunluğu ve kuruluk nedeniyle bu alışkanlık daha sık görülüyor.

KORNEAYA ZARAR VEREBİLİYOR

Uzmanların en çok dikkat çektiği risklerden biri korneada oluşabilecek hasarlar. Sürekli veya sert şekilde göz ovuşturmanın korneanın yapısını zayıflatabildiği ve keratokonus adı verilen ciddi bir göz hastalığının gelişme riskini artırabildiği belirtiliyor. Bu hastalıkta kornea incelerek öne doğru sivriliyor ve görme kalitesi ciddi şekilde düşebiliyor.

Bazı durumlarda gözü sert şekilde ovuşturmak kornea yüzeyinde küçük çiziklere de neden olabiliyor. Bu durum ağrı, bulanık görme, ışığa hassasiyet ve yanma hissiyle kendini gösterebiliyor.

ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Eller gün boyunca çok sayıda bakteri ve virüsle temas ediyor. Gözlerin ovuşturulması sırasında bu mikroorganizmalar doğrudan göz yüzeyine taşınabiliyor. Uzmanlara göre bu durum konjonktivit başta olmak üzere çeşitli göz enfeksiyonlarının ortaya çıkma riskini artırıyor.

Ayrıca alerjisi olan kişilerde göz ovuşturmak kısa süreli rahatlama sağlasa da uzun vadede kaşıntıyı daha da artırabiliyor. Çünkü bu hareket, alerjik reaksiyonları tetikleyen maddelerin daha fazla salınmasına neden olabiliyor.

GÖZLER KAŞINIYORSA NE YAPILMALI?

Göz doktorları, gözleri ovuşturmak yerine yapay gözyaşı damlaları kullanmayı, soğuk kompres uygulamayı ve alerji kaynaklı sorunların tedavi edilmesini öneriyor. Özellikle sürekli kaşıntı, kızarıklık, ağrı veya bulanık görme yaşayan kişilerin bir göz hastalıkları uzmanına başvurması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre kısa süreli rahatlama hissi verse de gözleri sık sık ovuşturmak uzun vadede göz sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabiliyor. Bu nedenle kaşıntının nedenini bulmak ve doğrudan tedavi etmek, alışkanlığı sürdürmekten çok daha güvenli görülüyor.