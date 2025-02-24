Oxford Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, bireylerin yaşam tarzı ve çevresel faktörleri, kanser gibi birçok ciddi hastalığa yakalanma riskini belirleyebiliyor. Sigara, kötü beslenme, sosyoekonomik durum gibi etkenlerin yanı sıra, bir insanın hayata bakış açısı da sağlık üzerinde büyük bir rol oynuyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; ciddi depresyon, tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir rahatsızlık olarak bilinse de, bazı insanlar klinik olarak depresif olmamakla birlikte, sürekli bir karamsarlık içinde yaşıyor. Bu durum, tıp dünyasında "distimi" olarak adlandırılıyor. Distimi, sürekli düşük bir ruh hali, yaşamdan keyif almama ve üretkenlikte azalma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Ne yazık ki, distimi yaşayan kişiler, günlük işlerini sürdürebildikleri için genellikle tedavi aramıyorlar. Çevrelerindeki insanlar ise onları sadece "mutsuz biri" veya "huysuz" olarak görüp geçiştiriyor. Ancak bu son araştırmalar, düşük ruh halinin yaşam süresi üzerinde bile etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Peki, bu durum nasıl aşılabilir? Uzmanlara göre, bilişsel davranışçı terapi (CBT) bu konuda etkili bir yöntem olabilir. NHS tarafından da sunulan bu terapi, kişinin olumsuz düşüncelerini sorgulamasına ve daha sağlıklı bakış açıları geliştirmesine yardımcı oluyor.

Bunun dışında, distimiyle başa çıkmak için bazı pratik öneriler de mevcut. Bunlardan biri, düşünceleri kağıda dökmek. Olumsuz düşüncelerle mücadele etmenin en iyi yollarından biri, sorunları yazıya dökmek ve çözüm yollarını belirlemeye çalışmak.

Ayrıca, olumsuz düşünceleri sorgulamak da önemli. "Kendimi gerçekten depresif mi hissediyorum, yoksa bu sadece geçici bir duygu mu?" gibi sorular sormak, bakış açısını değiştirmeye yardımcı olabilir.

Olumlu düşünmeyi bir alışkanlık haline getirmek de bir diğer yöntem. Negatif bir düşünce akla geldiğinde, bilinçli olarak üç olumlu şey bulmaya çalışmak, zamanla zihnin daha pozitif çalışmasını sağlayabilir.

Gün sonunda, o gün yaşanan en az üç güzel şeyi hatırlamak da distimiyle mücadelede faydalı bir strateji olabilir. Günlük hayatta karşılaşılan olumsuzluklara rağmen, her gün içinde mutlaka küçük de olsa olumlu anlar bulunduğunu fark etmek, genel ruh halini iyileştirebilir.

Son olarak, hayal kırıklıklarını kabul etmek de önemli. Hayatta herkesin karşılaşabileceği bu tür durumlarla başa çıkmayı öğrenmek, kişinin ruh sağlığını korumasına yardımcı olabilir.