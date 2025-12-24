Kredi kartı borcunu düzenli ödeyen birçok kişi, finansal açıdan güvende olduğunu düşünse de uzmanlara göre harcamaların sürekli tek bir kredi kartında toplanması, fark edilmeden kredi notunu aşağı çekebiliyor. Bankalar, ödeme alışkanlığından çok kredi kullanım oranına odaklanıyor.

TEK BİR KARTTA FAZLA LİMİT KULLANILMASI SİSTEMDE RİSK

Finans çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre, bir kartın limitinin büyük bölümünün sürekli kullanılması, borç her ay kapatılsa bile nakit ihtiyacının yüksek olduğu şeklinde algılanabiliyor. Bu durum, sistemde risk puanının yükselmesine ve kredi notunun baskılanmasına neden olabiliyor.

Özellikle tüm giderlerini tek karttan yapan kullanıcıların, kart limitinin yüzde 70–80’ine hatta daha üzerine çıkması, bankaların dikkatini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Diğer kartlar kullanılmazken tek bir kartın sürekli dolu görünmesi, dengesiz kredi kullanımı olarak değerlendiriliyor.

UZMANLAR HARCAMALARI BİRDEN FAZLA KARTA DENGELİ DAĞITMAYI ÖNERİYOR

Uzmanlar, kredi notunu korumak isteyen tüketicilerin harcamalarını birden fazla karta dengeli şekilde dağıtmalarını mümkünse ekstre kesim tarihinden önce borç tutarını düşürmelerini önerdi. Ayrıca, kart limitinin tamamını kullanmak yerine belirli bir oranı aşmamanın, uzun vadede finansal güvenilirliği artırdığına dikkat çekildi.

Finansal sistemde güvenli kullanıcı profili oluşturmanın yalnızca borcu ödemekle sınırlı olmadığı vurgulanırken, kart kullanım alışkanlıklarının kredi notu üzerindeki etkisinin çoğu kişi tarafından hala yeterince bilinmediği ifade edildi.