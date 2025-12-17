Forbes'ta en zenginler listesine giren Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın iş insanı Ozan Baran ile 2016’da izdivaç yapıp Miami’ye gelin gitmişti.

2023 yılında aşırı kilo veren Süreyya Yalçın zayıflığıyla gündeme gelmiş ve uzun süre konuşulmuştu.

Sosyetik ismi takip eden birçok kişi bu durumu endişe verici bulsa da Süreyya Yalçın her defasında "sağlıklı olduğunu" belirtmiş, "Doktor kontrolündeyim ve sağlığım yerinde" açıklamasını defalarca tekrarlamıştı.

"Günde sadece 1 öğün" yemek yediğini söyleyen Yalçın, bu öğününü de öğle vaktinde balık veya et, yanında da sebze ve salata yiyerek geçirdiğini açıklamıştı.

Yaz başında Amerika'dan Türkiye'ye tatil yapmak için dönen Süreyya Yalçın 3 ay Bodrum'da kaldıktan sonra İstanbul'a gelmişti. Eşi Ozan Baran ise lojistik firması işleri nedeniyle Miami-İstanbul arası gidip geliyor.

Şu sıralar İstanbul'da olan Baran, dün akşam da eşi ile bir etkinliğe birlikte katıldı. Süreyya Yalçın davetin en şık ama zayıf kadınıydı.



