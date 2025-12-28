T24'ten Namık Durukan'ın aktardıklarına göre; Suriye'de merkezi Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında entegrasyon görüşmelerinin geleceği belirsizliğini korurken ortalık karıştı. Alevi-Nusayrilerin en yüksek temsilcisi İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazali’nin çağrısı ile Aleviler sokağa çıktı. Sünni grupların da sokağa inmesiyle gerginlik tırmandı.

Gazali’nin Yüksek Alevi Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı çağrının ardından Lazkiye’nin yanı sıra birçok merkezde toplanan Alevi grupların gösterilerinde, Gazali’nin “Suriyelilerin kendi kaderini tayin hakkını destekleme, sistematik imha uyarısı ve uluslararası koruma talebi” seslendirildi.

KONTROLDEN ÇIKTI, YARALI SAYISI ARTTI!

SHOR’un iddiasına göre Alevi göstericilerden bazıları palalı saldırganlar tarafından yaralandı. Kentte gerginlik sürerken bölgeden ulaşan görüntülerde gösterilerin ardından sokak çatışmaları başladı. Lazkiye Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise bazı Sünni protestocular ile güvenlik güçlerinin yaralanmasından, eski rejim kalıntılarına bağlı bazı terör örgütü üyelerini sorumlu tutuldu. Gün boyu şiddetini arttıran olaylar giderek kontrolden çıkarken yaralananların sayısının ise giderek arttığı ifade ediliyor.

SOKAK KAVGASI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Günün ilerleyen saatleri arasında Sünni gruplar, Alevilerin gösterilerine karşılık merkezi Şam yönetimini desteklemek için sokağa çıktı. Lazkiye’nin Ceble ilçesinde Alevilerin toplandığı alana Sünni gruplar tarafından saldırı girişimi oldu. İki grubun karşı karşıya gelmesi güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri tarafından engellenmeye çalışıldı. SHOR’un iddiasına göre, iki grup arasında taşlı sopalı kavgalar ilerleyen saatlerde şiddetlendi. Bazı Sünni grupların palalarla Alevi gruplara saldırması sonrası çok sayıda göstericinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ileri sürüldü.

ÇATIŞMALAR KEMARAYA YANSIDI

Alevilerin gösterisine Sünni grupların müdahalesi sonrası başlayan olaylar güvenlik güçlerinin katılımı ile çatışmalara dönüştü. Bölgeden ulaşan görüntülerde Şam’a bağlı ordu güçleri ile Alevi grupları arasında Lazkiye’de sokak aralarında çatışmaların yaşandığı ve geniş bir alanda sürdüğü gözlendi.