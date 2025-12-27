10 Mart mutabakatı kapsamında Suriye ordusuna entegrasyonu kapsamında yılbaşına kadar verilen süre daralıyor. Akıllardaki soru Suriye'de taraflar anlaşmaya yakın mı?

Terör örgütü SDG Şam yönetimiyle askeri konularda anlaştıklarını duyurmuştu. Şam yönetimi ise SDG ile anlaşıldığı iddialarını reddetti ve görüşmelerin de askıya alındığını açıkladı.

Nihai karar için yarın işaret ediliyor.

SURİYE OPERASYON HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen de Şam yönetiminin operasyon için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Bilgen, "Suriye ordusunda kimin nerede olacağı, hangi silahın, tümenin nerede konuşlanacağı ile ilgili bütün hazırlıklar net olarak bitti" ifadesini kullandı.