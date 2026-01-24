Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.

Ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz."

Terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.

4 GÜNLÜK ATEŞKES BİTMİŞTİ

Suriye yönetimiyle YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes Türkiye saati ile 20.00’de sona erdi. Ateşkesin sona ermesinin ardından Suriye yönetiminin, örgütün Rakka ve Deyrizor’dan tamamen çekilmesi ve kamu kurumlarını devretmesi için verdiği sürenin sona ermesiyle gözler cephe hattına çevrildi.

"KANDİLDEN TAKVİYE GETİRDİLER"

Suriye ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, 4 günlük ateşkes sürecinin terör örgütü tarafından bir hazırlık evresi olarak kullanıldığı öne sürüldü. Açıklamada şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

"SDG, Kandil Dağları'ndan terör örgütü PKK militanlarını Haseke'ye takviye olarak getirdi. SDG'yi ve PKK milislerini provokasyonlarını sürdürmemeleri, yalanlar yaymamaları ve kurgulanmış videoları dolaşıma sokmamaları konusunda uyarıyoruz. Sahadaki durumu inceliyor ve bir sonraki adımı belirlemek için operasyonel durumu değerlendiriyoruz."

İNSANİ KORİDOR AÇILIYOR

Ordu, önümüzdeki saatlerde bölgedeki sivillerin güvenli tahliyesi ve insani yardım ulaştırılması amacıyla belirli noktalarda insani koridorlar açılacağını duyurdu. Açıklamada, ordunun Suriye topraklarının birliğini koruma ve "sınır ötesi tüm terör projeleriyle mücadele" kararlılığı vurgulandı.