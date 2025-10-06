Terör örgütü PKK/YPG (SDG) mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmaların aralıklarla sürdüğü belirtildi.

Çatışmalarda şu ana kadar 1 ölü üç de yaralı olduğu bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "SDG güçlerinin sivil yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarına karşılık veriyoruz. 10 Mart tarihli anlaşmaya sadığız ve kapsamlı bir askeri operasyon planlamıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.