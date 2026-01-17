Suriye'deki gerilim git gide şiddetlenirken Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarını Fırat Nehri boyunca genişleterek sürdürüyor.

Suriye ordusu, Rakka iline bağlı Tabka ilçesinde terör örgütü YPG/SDG’ye ait mevzileri Grad füzeleriyle hedef aldı.

YPG/SDG unsurları konvoylarla Fırat Nehri’nin batısındaki Tabka kentinden ayrılmaya başladı.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre de, Tabka kenti yakınlarındaki el-Mansura bölgesine girerek El-Haccane Askeri Kampını ele geçirdi.

Rakka kenti kırsalındaki Racm el-Gazzal köyünün de YPG/SDG unsurlarından temizlendiği kaydedilen haberde, Suriye ordusunun Tabka kentine ilerlediği aktarıldı.

Bu arada ABD ordusu, Suriye’deki gerilimin önlenmesi ve diyalog yoluyla çözüm çabalarından memnuniyet duyduğunu belirtirken, Suriye ordusuna Halep ve Tabka arasındaki bölgelerde askeri eylemlerini durdurma çağrısı yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

ABD’nin Suriye'deki tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyalog yoluyla çözüm aramak için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, “Ayrıca Suriye hükümet güçlerini Halep ve Tabka arasındaki bölgelerdeki her türlü saldırı eylemini durdurmaya çağırıyoruz” denildi.