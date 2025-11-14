Öğle saatlerinde başlayan yoğun bulutlanma, özellikle Akçakale ve Ceylanpınar’da gökyüzünü tamamen kapladı. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi, trafikte ilerlemeyi güçleştirdi.

Toz taşınımının akşam saatlerine doğru kent merkezine ulaşmasıyla birlikte Şanlıurfa adeta gri bir örtüyle kaplandı. Sürücüler, görüş bozukluğu nedeniyle araçlarının farlarını yakmak zorunda kaldı. Kentte zaman zaman rüzgârın da etkisini artırmasıyla hava kalitesinin daha da düştüğü bildirildi.

Sağlık uzmanları ve yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar, astım ve kronik solunum hastalığı olan vatandaşların dışarı çıkmaktan kaçınması gerektiğini belirterek, evlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması uyarısında bulundu.

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşların ise maskeyle önlem aldığı görüldü.