Suriye'nin Tartus, Lazkiye, Hama ve Humus şehirlerinde halk sokağa döküldü. Alive çoğunluklu bölgelerde halk, hükümeti protesto etti.

Birçok kişi, Ahmed el Şaraa'nın Suriye Cumhurbaşkanı olarak başa geçmesinin ardından kaybolan yakınlarının fotoğralarını tuttu ve hükümeti suçladı.

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı güvenlik güçleri, bölgeye zırhlı araç ve silahlı personel gönderdi.

Devlet ajansı SANA, güvenlik güçlerinin protestocuları izlediği görüntüler yayınladı.

Aynı zamanda hükümet yanlısı protestocular da sokağa çıktı. Görüntüler ve görgü tanıklarına göre iki grup sopa, taş ve keskin silahlarla çatıştı.

SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Suriye İçişileri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Suriye İçişleri Bakanlığı, devlet medyasına göre, Alevi çoğunluklu kıyı bölgelerinde yaşayanlara bölünmeyi kışkırtmaya yönelik “komplolar” konusunda uyarıda bulundu.

Mezhepçi sloganlardan kaçınılmasını gerektiğini vurgulayan bakanlık, protestoları izlemek ve güvenliğini sağlamak için güvenlik birimlerinin konuşlandırıldığını doğruladı.

Geçtiğimiz Pazar günü Humus kentinde büyük bir çatışma yaşandı. Yerel kaynaklara göre Bedevi aşiretlere bağlı silahlı kişiler, bölgede dükkanlara saldırdı. Protestolar, bu olaydan 3 gün sonra patlak verdi.