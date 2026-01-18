Suriye’de ordu güçlerinin, Rakka iline bağlı Tabka ilçesini terör örgütü YPG/SDG’den geri aldığı açıklandı. Operasyonların ardından bölgedeki kontrolün tamamen sağlandığı belirtildi.

STRATEJİK NOKTA ORDU KONTROLÜNE GEÇTİ

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi’ne dayandırdığı haberinde, stratejik öneme sahip Tabka ilçesinin tamamen ordu denetimine alındığını duyurdu. Açıklamada, ilçede bulunan YPG/SDG unsurlarının bölgeden çıkarıldığı kaydedildi.

483 TERÖRİST TESLİM OLMAK İSTEDİ

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, YPG/SDG bünyesindeki 483 kişinin örgütten ayrılmak için güvenlik güçleriyle irtibata geçtiği belirtildi. Bu kişilerden 181’inin teslim olduğu bildirildi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Terör örgütü YPG/SDG’nin daha önce Fırat Nehri’nin batısında işgal ettiği alanlardan çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini öne sürdüğü hatırlatıldı. Ancak örgütün, nehrin bazı bölgelerindeki varlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Suriye ordusu ile terör örgütü arasında, işgalin devam ettiği bölgelerde zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.