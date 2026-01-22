Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 4 Ocak'tan bu yana sahada yaşanan baş döndürücü gelişmeler, terör örgütü YPG/SDG için yolun sonunun geldiği şeklinde değerlendiriliyor.

SDG ÖYKÜSÜ BİTİYOR

Ankara’nın stratejik analizlerinde öne çıkan en net manşet, Suriye’de SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yapısının artık geçerliliğini yitirdiği yönünde.

Analizin temel dayanakları ise şunlar:

Tehdidin El Değiştirmesi: SDG’nin varlık sebebi olarak gösterilen DAEŞ tehdidinin yönetimi konusunda artık Suriye yönetiminin ön plana çıkması.

Diplomatik Yol Haritası: 20 Ocak’ta ilan edilen 14 maddelik yol haritası ve ateşkes süreci.

Washington’ın Tavrı: ABD’li isimlerden gelen, Beyaz Saray’ın "SDG parantezini kapattığına" dair net mesajlar.

Güvenlik kaynakları, SDG isminin altındaki yapının tamamen dağıldığını belirtiyor. Arap aşiretlerinin yapıdan kopmasıyla birlikte, "SDG" kavramının içinin boşaldığı ve geriye sadece YPG unsurlarının kaldığı vurgulanıyor.

Sayısal verilerle desteklenen değerlendirmeye göre; daha önce 55 bini silahlı olmak üzere 63 bin kişiden oluştuğu varsayılan yapının, 40 bin kişilik Arap aşiret gücünün ayrılmasıyla büyük bir darbe aldığı ifade ediliyor. Mevcut durumda YPG’nin elinde kalan silahlı gücün 7-8 bin civarına gerilediği ve Batılı ülkelerin bu gruba "silah bırakarak siyasi sürece dahil ol" çağrısı yaptığı aktarılıyor.

15 GÜNDE STRATEJİK KAYIP

YPG-SDG yapılanmasının son 15-16 günlük süreçte kontrol ettiği alanların üçte ikisini kaybettiği saptandı. Sadece toprak kaybı değil, lojistik ve finansal damarların kesilmesi de örgütü çöküşe sürükledi:

Yarubiye Hattı: Yarubiye Sınır Kapısı’nın Şam kontrolüne geçmesiyle örgütün Kandil ile olan hayati bağı kesildi.

Kritik Köprü ve Tesisler: Kobani-Haseke bağlantısı koptu; Ömerli petrol sahası Şam’ın denetimine girdi.

Süleyman Şah Hattı: Türkmen taburunun kontrolü sağladığı Karakozak Köyü yakınlarındaki stratejik köprü ele geçirildi. Burada patlatılmaya hazır halde bekletilen bomba yüklü bir kamyon, eyleme fırsat kalmadan etkisiz hale getirildi.

OYUNU BOZAN BEDELİNİ ÖDER

Bundan sonraki sürece ilişkin Ankara’nın duruşu oldukça net: "Artık uygulama zamanı." ABD ve Batılı ülkelerin baskısıyla hayata geçen 20 Ocak ateşkesi çerçevesinde, Şam yönetiminin sunduğu 14 maddeye tam uyum bekleniyor. Şam’ın SDG’ye tanıdığı 4 günlük süre, "ya tam uyum ya da operasyonların devamı" mesajını taşıyor.

Sürecin en hassas noktalarından birini de DAEŞ’li tutukluların bulunduğu hapishaneler oluşturuyor. Güvenlik kaynakları, SDG’nin bu süreçte yaklaşık 200 tutukluyu serbest bırakarak bir şantaj girişiminde bulunduğunu, ancak bunların 120’sinin derhal yakalandığını bildirdi. ABD Başkanı Trump ile Suriye tarafı arasında yapılan görüşmelerde de bu hapishanelerin durumunun öncelikli başlık olduğu ifade ediliyor.