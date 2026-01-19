Suriye Ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye düzenlediği operasyonlar sonucunda terör örgütünün üsleri haline Rakka, Deyrizor ve Tişrin kurtarıldı.

Gece boyunca süren çatışmalarda onlarca Arap aşireti silahlanarak Suriye ordusuna destek verdi. Çatışmalar terör örgütünün karargahı görevi gören Haseke'ye kadar ulaştı.

Suriye halkı, SDG'nin çekildiği bölgelerde örgüte ait sembolleri birer birer yıktı. Sözde bayraklar indirildi, heykeller devrildi.

Operasyon sonucu çaresiz kalan terör örgütü, 10 Mart Mutabakatı kapsamında uygulamadığı kararları uygulayacağının taahhüdünü veren bir ateşkes anlaşması imzaladı.

Örgütün lideri Mazlum Abdi, anlaşmayı kendi imzalayamadı. Suriye Devlet Basını SANA'ya göre anlaşma çevrimiçi ortamda imzalandı.

Abdi, yayınladığı videoda Fırat'ın kıyısından çekildiklerini ve anlaşmayı imzaladıklarını duyurdu. Suriye ordusunun başlattığı ve Türkiye'nin dikkatle izlediği operasyonla SDG'nin Suriye'yi bölme hayalleri suya düştü.

ŞAH DAMARI KESİLDİ

YPG/SDG, örgütü finanse eden petrol yataklarından da çekilmek zorunda kaldı. Deyrizor, Rakka ve Tabka'daki bu petrol yatakları örgüte silah ve kurşun olarak dönüyordu.

Şimdiyse bu bölgeler, Suriye halkının eline geçti. Türkiye'deki çözüm sürecini ve Suriye Geçici Hükümeti'nin barışçıl tutumunu Suriye'yi bölmek için kullanmak isteyen örgüt, ana geçim kaynağını kaybetti.

YPG/SDG'nin kontrol ettiği bölgelerde Arap aşiretlerini terör örgütünü reddetmesi ve silahlanarak örgüte karşı savaşması, Suriye ordusuna büyük bir avantaj sağladı. SDG, baskı altında tuttuğu halk tarafından indirildi.

SDG, aylarca beklettiği ve oyaladığı müzakere masasına şimdi çok daha zayıf bir şekilde dönüyor.

Şara'ya göre SDG'nin Kandil'deki PKK yönetiminin telkiniyle sürdürdüğü fırsatçılığı, örgütün en büyük hatası oldu. Eğer SDG verdiği sözlere uymazsa ve masaya oturmazsa, örgütün tamamen yok edilmesi kaçınılmaz görünüyor.

SDG NEYE GÜVENDİ?

SDG'nin 10 Mart mutabakatını aylarca görmezden gelmesi ve beklemetmesi, bunun üzerine Halep'te gerçekleştirdiği saldırılar Suriye Ordusu'nun operasyonunun fitilini ateşledi.

Şimdiyse Suriye, ateşkes anlaşmasına göre tüm askeri gücünü kaybetti. Anlaşmaya göre SDG'ye bağlı askerler, bireysel güvenlik soruşturmasından sonra Suriye ordusuna katılacak. PKK unsurları ise Suriye dışına çıkartılacak.

Geri çekilen SDG'nin yaktığı bir okul binası

Birçok kişinin aklına gelen ise, SDG'nin büyük hezimet yaşadığı operasyonun neden zorunlu hale geldi. Suriye'nin barış teklifini reddeden SDG, neden durumu bu hale getirdi?

Emekli subay ve Sözcü yazarı Naim Babüroğlu göre ABD ve İsrail'e güvenen SDG, ABD'nin devreye girerek örgütün elindeki Suriye topraklarını koruyacağı düşüncesiyle hareket etti.

Ancak ABD'nin kısa bir görüşmeden sonra Suriye Ordusu'nun operasyonuna sessiz kalması, ABD'nin bölgede Türkiye ve Suriye'yi seçtiğini açıkça gösterdi.

Suriye Ordusu'nun bölgede IŞİD'e karşı savaşacağını teyit etmesinden sonra ABD, NATO müttefiki olan Türkiye'nin desteğini tercih etti. Sonunda, Suriye'de Türkiye'nin istediği oldu.