Suriye’nin resmi televizyonu El İhbariyye’ye konuşan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması, Rusya ile yürütülen temaslar, SDG/PKK-YPG ile yapılan görüşmeler ve İsrail’in bölgedeki faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şeybani, Suriye’nin yeni diplomasi anlayışının “şantaj diplomasisini” reddettiğini belirterek, “Suriye diplomasisi yeniden inşanın temel dayanaklarından biridir. Diplomasi, Suriyelilerin çıkarlarını koruyan ilk savunma hattıdır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Şara’nın BM’deki konuşmasının “Suriyelileri ilk kez gerçekten temsil eden tarihi bir adım” olduğunu vurgulayan Şeybani, “Suriye’yi savaş halindeki bir devletten, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir ülkeye dönüştürdük.” dedi.

ESKİ İLİŞKİLER ASKIYA ALINDI

Rusya ile yürütülen müzakerelere değinen Şeybani, “Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda. Rus tarafı da eski mutabakatların yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir.” açıklamasını yaptı.

Şeybani, Rus askeri üslerinin statüsü ve görev tanımının da müzakere başlıkları arasında olduğunu söyledi.

"HER TÜRLÜ BÖLÜNMEYE KARŞIYIZ"

PKK/YPG’nin kontrolündeki bölgelerle ilgili olarak Şeybani, “Her türlü bölünmeyi veya federalizmi reddediyoruz. Bu konu tartışmaya veya müzakereye açık değildir.” dedi.

Mart 2024’ten bu yana örgüt temsilcileriyle çeşitli temasların sürdüğünü belirten Şeybani, örgütün askeri ve güvenlik yapılarının Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail’in Suriye’de istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirten Şeybani, “Suriye açısından vazgeçilmez olan, İsrail’in 8 Aralık 2024’ten önceki, yani 1974 Anlaşması’nda belirlenen sınırlara geri çekilmesidir.” dedi.

Süveyda’daki gelişmelere ilişkin de “İsrail bu meseleyi bölgeyi karıştırmak için kullanıyor.” değerlendirmesinde bulunan Şeybani, kasım ayı başında Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerini açıkladı.