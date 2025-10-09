CBS Başkanı Abdulkader el-Husrieh, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni banknotların küçük, orta ve büyük kupürler halinde basılacağını belirterek, bunun nakit dolaşımını güçlendirmeyi ve günlük işlemlerde kolaylık sağlamayı hedeflediğini söyledi.

“El-Husrieh, ‘Yeni banknotlar, doğrulama sürecini basitleştirmek ve uluslararası en iyi uygulamalara uyum sağlamak üzere tasarlandı,’” ifadelerini kullandı.

Banka, yeni banknotların basım ve dağıtım süreci tamamlandığında kupürler, boyutlar ve güvenlik özellikleri dahil tüm teknik detayları kamuoyuyla paylaşacak. Yeni serinin, mevcut yıpranmış ve eski banknotların yerine geçeceği ancak para arzını artırmayacağı vurgulandı.

“El-Husrieh, ‘Bu bir para genişlemesi değil, modernizasyon adımıdır,’” diyerek, uygulamanın likiditeyi düzenlemek ve fiyat istikrarını korumak için hedefe yönelik para politikalarıyla destekleneceğini belirtti.

Suriye, yüksek enflasyon, para birimi değer kaybı ve sınırlı nakit erişimi nedeniyle ekonomik zorluklarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Yetkililer, yeniden tasarlanan banknotların Suriye lirasına olan güveni artırmasını ve finansal sistemi daha verimli hale getirmesini umuyor.