Suriye Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladığını bildirdi.

Sana'da yer alan habere göre ordu birlikleri, Şam yönetimi ile terör örgütü Suriye Demokratik güçleri (SDG) arasında sağlanan mutabakat kapsamında Haseke kenti ve çevresinden çekilmeye başladı.

Buna göre SDG'ye bağlı iç güvenlik güçleri, Suriye ordusunun çekildiği bölgelere konuşlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, SDG'nin orduyla yapılan anlaşmanın uygulanmasına bağlı kaldığı ve olumlu adımlar attığı kaydedildi.