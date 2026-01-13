Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, SDG'nin yoğunlukta olduğu Deyr Hafir'ın kapalı askeri bölge ilan edildiğini duyurdu. SDG'ye karşı yapılacak yeni bir operasyon mesajı verdi. Halep'i hedef alan insansız hava araçlarının bu bölgeden fırlatıldığını belirten Harekat Komutanlığı, sivillere Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) kontrolündeki bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Harekat Komutanlığı, silahlı gruplara Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmeleri talimatı verildi. Hedef alınacak bölgenin haritası yayınlandı. Suriye hükümet güçleri, durumu ele almak ve bölgeden kaynaklanan yeni saldırıları önlemek için “gerekli önlemleri” alacaklarını da ekledi. NE OLMUŞTU? SDG'ye bağlı militanlar Halep'ten çıkartıldıktan sonra YPG terör örgütünün yapılanması olan SDG, Halep'e doğru kamikaze İHA'lar fırlatmıştı. SDG'nin fırlattığı İran yapımı Şehadet tipi İHA'lardan biri, Halep Valisi'nin basın toplantısı esnasında Halep Valilik Binası'nı vurmuştu. Bu olaydan sonra SDG'ye bağlı militanlar, otobüslerle Halep'ten çıkartılmış ve Suriye ordusu Halep etrafında ve Halep'in doğusundaki Deyf Hafir'da güvenlik önlemleri almıştı.

