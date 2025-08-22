Reuters’ın ulaştığı belgeler ve yedi kaynağa dayandırdığı haberine göre, Suriye Merkez Bankası yeni banknotları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Buna göre, mevcut paradan iki sıfır atılacak.

2011’de başlayan savaşın ardından Suriye lirası, dolar karşısında yüzde 99’dan fazla değer kaybetti. Savaş öncesinde 1 dolar 50 Suriye lirası iken, bugün bu oran 10 bin liraya ulaştı.

Alım gücünün çökmesiyle birlikte, halk günlük alışverişlerde yarım kilo ağırlığında 5.000’lik banknotlarla ödeme yapmak zorunda kalıyor.

RUSYA İLE ANLAŞMA YAPILDI

Reuters’a konuşan bankacılar, yeni banknotların basımı için Rusya devletine bağlı Goznak şirketiyle anlaşma yapıldığını bildirdi. Anlaşmanın, Temmuz sonunda Moskova’yı ziyaret eden üst düzey Suriye heyeti tarafından kesinleştirildiği belirtildi.

SIFIR ATMA KARARI GİZLİ TUTULUYOR

Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre, toplantılar Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mukhlis el-Nazer’in başkanlığında yapıldı. Ancak Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı, konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Bankalara gönderilen yazılarda, sistemlerini yeni banknotlara uygun hale getirmeleri, altyapılarını raporlamaları ve test çalışmaları yapmaları istendi. Eski ve yeni paraların 12 ay boyunca birlikte dolaşımda olacağı, tam geçişin ise 8 Aralık 2026'da tamamlanacağı bildirildi.

SİYASİ ANLAMI DA VAR

Uzmanlara göre, bu adım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj taşıyor. Zira mevcut banknotların üzerinde hem Beşar Esad’ın hem de babası Hafız Esad’ın fotoğrafları bulunuyor.

Birleşmiş Milletler’e danışmanlık yapan Suriyeli ekonomist Karam Shaar, “Esad’ın yüzünün olduğu banknotların değiştirilmesi siyasi bir zorunluluk. Ancak uygulamanın tüketicileri, özellikle yaşlıları zor durumda bırakabileceğini ve ülkenin mevcut koşullarında ulusal çapta uygulanmasının sorunlu olacağını” ifade etti.