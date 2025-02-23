Bu, Suriye'nin petrol zengini kuzeydoğusundan, Aralık ayında isyancılar tarafından devrilen eski lider Beşşar Esad'ın ardından kurulan İslamcı hükümete yapılan iç petrol sevkiyatına ilişkin ilk kamuoyu açıklamasıydı.

Süleyman, petrolün Haseke ve Deyr ez Zor vilayetlerindeki yataklardan sağlandığını ve teslimatın, Esad hükümeti ile Kürt yetkililer arasında daha önce varılan bir anlaşmanın değiştirilmiş versiyonuna göre gerçekleştiğini söyledi.

Suriye'nin yeni liderlerinin, anlaşmada "Esad rejimine bağlı kişilerin çıkarlarına hizmet eden" maddeleri değiştirdiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Suriye'nin kuzeydoğusundaki yarı özerk yönetimden bir kaynak, anlaşmanın Haseke'deki Rümeylan sahası ile Deyr ez Zor vilayetindeki diğer sahalardan günlük 5 bin varil ham petrolün Humus'taki bir rafineriye gönderilmesini içerdiğini söyledi.

Suriye, Esad yönetimine karşı protestoların yaklaşık 14 yıl süren ve ülkenin ekonomisini ve altyapısını (petrol de dahil) harap eden bir savaşa dönüşmesinden bir yıl önce, 2010 yılında günde 380 bin varil petrol ihraç ediyordu.

Petrol sahaları defalarca el değiştirdi ve Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri nihayetinde kuzeydoğudaki önemli sahaları ele geçirdi; ancak ABD ve Avrupa yaptırımları hem meşru ihracatı hem de ithalatı zorlaştırdı.

ABD, Ocak ayında bazı enerji işlemlerine izin veren altı aylık bir yaptırım muafiyeti yayınlarken , Avrupa Birliği'nin enerji, ulaştırma ve yeniden yapılanma ile ilgili yaptırımlarını askıya alması bekleniyor .

Reuters'a bilgi veren bazı ticaret kaynakları, Suriye'nin Esad sonrası ilk ithalat ihalelerine yaptırımlar ve finansal riskler nedeniyle büyük tüccarların ilgi göstermemesinin ardından, petrolü yerel aracılar aracılığıyla ithal etmenin yollarını aradığını söyledi.

İç petrol ticareti, Suriye'nin kuzeydoğu bölgesi ile Suriye'deki tüm bölgelerin merkezi kontrol altına alınmasını isteyen yeni Şam yönetimi arasındaki görüşmelerin de önemli bir parçası .

Kaynaklar, SDG'nin herhangi bir anlaşmanın parçası olarak petrol gelirlerinin kontrolünü muhtemelen bırakması gerekeceğini söyledi. SDG komutanı Mazlum Abdi geçen ay, gücünün, servetin tüm illere adil bir şekilde dağıtılması koşuluyla petrol kaynaklarının sorumluluğunu yeni yönetime devretmeye açık olduğunu söyledi.