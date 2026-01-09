Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Halep’i terk etmesi için 03.00–09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu zaman diliminde ateşkes uygulanacağını açıkladı.

Açıklamada, silahlı unsurların yalnızca hafif bireysel silahlarla Suriye ordusunun sağlayacağı güvenli geçişle ülkenin kuzeydoğusuna çıkış yapacağı ve sürecin iç güvenlik birimleriyle koordineli yürütüleceği belirtildi.

YPG'YE 6 SAAT SÜRE VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesini büyük ölçüde kontrol altına almıştı.

TSK’NIN ZIRHLI KONVOYU HALEP'İN KUZEYİNE GİTTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Halep’te terör örgütü SDG’ye yönelik düzenlenen operasyona açıklama yaptı:

“Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak için Halep’te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Suriye’nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.”

Öte yandan, TSK, Suriye ordusuna saldıran YPG’ye karşı olası bir harekât için teyakkuz durumuna geçti. Zırhlı askeri konvoy, Halep’te ilerlerken görüntülendi.