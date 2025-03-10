Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye dışişleri bakanları, savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve istihbarat servisleri başkanları Amman’da düzenlenen "Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı"da bir araya geldi.

11 MADDELİK BİLDİRİ

Toplantının ardından 11 maddelik "Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı Sonuç Bildirisi" yayımlandı. Sonuç bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

*Suriye halkının, ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla yeniden inşa çabalarında desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Suriye'nin güvenliğinin ve istikrarının bölge için kritik olduğu ve Suriye hükümetine destek verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

*İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırganlıkları kınanmış ve uluslararası hukukun uygulanması için BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı yapılmıştır. Suriye Ulusal Diyalog Konferansı’nın sonuçları memnuniyetle karşılanmış ve Suriyelilerin anayasal bildiriyi yayınlaması teşvik edilmiştir.

*Terörizmin her türü kınanmış ve DEAŞ ile mücadele için ortak operasyon merkezi kurulması kararlaştırılmıştır. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele için işbirliği yapılması gerektiği belirtilmiştir.

*Suriye’nin yeniden imarına yönelik çabalara destek verilmesi ve uluslararası desteğin artırılması gerektiği ifade edilmiştir. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin yeniden inşa kapasitesinin artırılması gerektiği vurgulanmıştır.

*Suriye ve komşu ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin artırılması ve altyapı projelerinin desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

*Suriyeli mültecilerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşü için gerekli koşulların sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Görüşmelerin devamı ve alınacak kararlar için Türkiye’de ikinci bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.