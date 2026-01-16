Suriye ordusu, SDG'nin yoğunlukta olduğu Deyr Hafir bölgesini askeri bölge ilan etmesinin ardından dün, saat 09:00 ve 17:00 saatleri arası sivillerin geçmesi için koridor açtı.

Buna karşılık olarak SDG, Deyr Hafir'i Şam yönetimindeki Suriye'nin batısına bağlayan, Fırat nehri üzerindeki köprüleri imha etti. Suriye basınına göre SDG'nin amacı, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak.

Köprülerin imha edilmesi sonrası operasyon bölgesini boşaltmak için yola çıkan sivil halk büyük zorluk yaşadı.

Suriye Devlet Ajansı SANA'ya göre SDG unsurlarının güvenli geçişleri engellemesi nedeniyle, devlet kontrolündeki bölgelere ulaşmak için ana yollar ve ilan edilen insani koridorlar yerine tarım arazilerinden geçen tali ve riskli güzergâhları kullanmak zorunda kaldı.

Fırat'ı geçmek için sırayı giren halk, yok edilmiş köprülerin enkazını kullanırken görüntülendi. Benzer görüntülerde sivillerin kayık kullanarak da Fırat nehrini geçmeye çalıştığı görüldü.

Yaşanan zorluklar sebebiyle Suriye ajansı Levant24'e göre Suriye ordusu insani geçişler için tanınan süreyi uzattı, operasyonu erteledi.

Buna karşılık SDG sivillerin bölgeyi tahliye etmesini durdurmak için çaba göstermeye devam etti. SDG, Deyrizor'dan Rakka'ya kadar tüm bölgelerin geçişe kapatıldığını duyurdu.

Köprüler yıkılırken Suriye'nin batısı ile doğusunu birbirine bağlayan otoyollara da SDG tarafından beton bariyerler çekildi.

Bölgeden kaçmaya çalışan siviller, tehlikeli ve güvensiz yollardan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Buna rağmen yüzlerce sivil Deyr Hafir'i terk etmeyi başardı.

ULUSLARARASI KOALİSYON BÖLGEYE GİTTİ

Bu esnada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Uluslararası Koalisyon'a ait bir heyetin gerilimin had safada olduğu Deyr Hafir bölgesinee gittiğini duyurdu.

ABD güçlerinin bölgedeki hareketliliği, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın "Suriye Hükümeti ve SDG arasındaki görüşmeleri yeniden başlatmak için çabaların sürdüğü" yönündeki açıklamasından sonra başladı. Barrack, bu açıklamadan bir saat sonra Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

Gözlemevi, koalisyon güçlerine ait bir aracın bölgede görüldüğü video da paylaştı. Bu görüntüden saatler sonra bir başka olası çatışma alanı olan Rakka'ya da koalisyon helikopteri uçtu.

Bölgede ABD jetlerinin de keşif uçuşu yaptığı görüldü. Havada yuvarlak ve sekiz figürü çizen jetler güvenliğin sağlanması için uçtu. Operasyon, ABD heyeti çekilene kadar başlamayacak.

ABD'nin başını çektiği koalisyon, bölgede istikrarı sağlamak ve IŞİD'e karşı operasyonları yönetmek için kurulmuştu.