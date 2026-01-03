İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldiği 4 Haziran 2023’den bu yana 2 bin 147 Suriyelinin vatandaş yapıldığını, kendi döneminden önce ise 238 bin 697 Suriyeli’nin vatandaş olduğunu açıkladı. Türkiye’de halen kaçaklar hariç 2 milyon 381 bin Suriyeli var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 Haziran 2023’ten bu yana görev yapıyor. Suriye göçünden sonra İçişleri Bakanlığı koltuğunda ve 2011-2016 yılları arasında AKP’li İdris Naim Şahin, Muammer Güler, Efkan Ala ve Süleyman Soylu oturdu.

Süleyman Soylu 31 Ağustos 2016 ile 4 Haziran 2023 tarihleri arasında en uzun süre bakanlık görevinde bulundu.

Yerlikaya “3 Haziran 2023 tarihinden önce 238 bin 697 Suriyeli istisnai vatandaş oldu, bunlardan 134 bin 388’i reşit, diğerleri çocuk. 4 Haziran 2023’te benim göreve geldiğim günden bu yana ise 2 bin 147 Suriye uyrukluya istisnai vatandaşlık verildi, bunlardan 1.044’ü reşit” dedi.

Suriye’den göç 14 yıl önce 29 Nisan 2011 tarihinde 252 kişilik ilk kafile ile başladı. 3 milyonu aşkın Suriyeli Türkiye’ye geldi.

MİSAFİRLİK BİTSİN

Suriye’de 8 Aralık 2024’te rejim değişti, iç savaş sona erdi ancak geri dönen Suriyeli sayısı 557 bin 702 kişide kaldı. Türkiye’de halen kaçaklar hariç 2 milyon 381 bin 326 Suriyeli var.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan “Savaş bitti, geçici koruma kararı da kaldırılsın, misafirlik bitsin. Geri dönenlerin oranı yüzde 15’i bile bulmadı” dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş de “Rejim değişikliği sonrası Suriyelilerin ülkemizde bulunma zorunluluğu ortadan kalktı” açıklaması yaptı.

Bu güvenli bölgelerde 4.3 milyon kişi yaşıyor

Suriye’de Türkiye’nin kontrolü altında bulunan “Güvenli Bölge” olarak adlandırılan alanlarda yaşayan nüfusa dair veriler şu şekilde:

-Toplam Nüfus: Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde (Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat alanları) yaklaşık 2.3 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

-İdlib Bölgesi: Türkiye’nin gözlem noktalarının bulunduğu İdlib genelinde ise nüfusun 2.1 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

-Genel Toplam: Türkiye’nin nüfuz alanı ve insani yardım ulaştırdığı kuzeybatı Suriye genelinde yaklaşık 4.3 milyon insanın yaşadığı hesaplanıyor.