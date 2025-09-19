Tüyler ürperten olay Samsun’da 12 Eylül’de meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktor olarak görev yapan Serdar Kıyak’ın (32) kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne düştü. Kazada Kıyak’ın eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Gülşah Kıyak (31) ve oğlu Alperen Poyraz (3) nehirde boğularak yaşamını yitirdi. Serdar Kıyak ise kazadan yara almadan kurtuldu.



HER ŞEYİ TASARLADI



Kaza sonrası başlatılan soruşturmada çelişkili ifadeler veren Serdar Kıyak, “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ve “çocuğa ya da kendini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklandı. Kıyak, ifadesinde “Virajı alamadık, araç nehre uçtu. Ben kurtuldum, sonra tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım” dedi.

SADECE SEYRETTİ



Acı olayın ardından bir görgü tanığının polise verdiği ifade ortaya çıktı. Tanık, “Sudan çıktı kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı” dedi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine, “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği de ortaya çıkmıştı. Polis olayın yeni detaylarını araştırıyor.



HÜCREDE KENDİNİ ASMAYA KALKTI



Karısı ve oğlu için düzenlenen cenaze töreninde tabutlara sarılarak timsah gözyaşları döken cani doktorun intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi’ne konulan Serdar Kıyak, hücrede kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kıyak buradan Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.