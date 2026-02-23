Olay, Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi’nde Bağlıca Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü kursu eğitmeni ve emekli polis olduğu öğrenilen C.Ö. (57) ile 06 EZR 658 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

BİRBİRİLERİNİ DARBETTİLER

Daha sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirini darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavganın ardından eğitmen C.Ö., olay yerinden uzaklaşmak için 06 ED 7534 plakalı sürücü kursu otomobiline bindi.

OTOMOBİL KAPUTUN 20 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ

Bu sırada İ.Ç., otomobilin kaputuna tutundu. C.Ö. ise otomobili yaklaşık 20 kilometre bu şekilde sürdü. Trafikteki diğer sürücülerin aracı durdurmak için önüne kırmasına ve uyarılarına rağmen durmayan C.Ö., İstanbul Yolu üzerinde polis kontrol noktasında ekipler tarafından durduruldu.

Orada ekiplerce gözaltına alınan C.Ö.’nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.