Olay, perşembe akşamı Aratol Bahçeli Mahallesi Şehit Ali Er Caddesi’nde, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi yakınlarında meydana geldi. Görevli polis ekipleri, şüpheli görülen 68 ADR 707 plakalı aracı durdurdu.

Sürücü Yusuf K. (46) yapılan kontrolde alkolmetreyi üflemeyi reddetti. O sırada yanında bulunan Döne D. ile birlikte polislere hakaret eden ve fiziki olarak saldırmaya çalışan ikili, güçlükle etkisiz hale getirildi.

Gazetecilerin olay yerinde olduğunu fark eden Yusuf K., polislere “Valiyi arayacağım” diyerek tehditte bulundu; Döne D. ise “Babam hakim” diyerek işlem yapılmasına engel olmaya çalıştı.

Gözaltına alınan ikili, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan testte Yusuf K.’nin 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Bu kez ehliyetine 4 yıl süreyle el konuldu ve 39 bin 197 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K. ve Döne D., çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliği tarafından “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklandı.

VALİ'DEN POLİSE TEŞEKKÜR

Olayın ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentte görev yapan polisleri tebrik etti. Emniyet Müdürü Bekir Demir, müdür yardımcıları ve olayda görevli ekiplerle bir araya gelen Kumbuzoğlu, polislere başarı belgesi takdim etti.

Vali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kendilerine gösterilen direniş ve çirkin sözlere rağmen ekiplerimizin sergilediği sabır, sağduyu ve profesyonellik örnek alınacak nitelikte. Polislik çok zor bir görev. Hem yasaları uygulayıp hem de taşkın davranışlar karşısında sakin kalmak kolay değil. Bu davranışlarıyla sadece Aksaray’a değil, tüm Türkiye’ye örnek oldular. Hepsini yürekten kutluyorum.”