27 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle şehir içi ve şehirlerarası yollar için hız sınırları ve cezalar güncellendi. Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda yapılan revizyon, sürücüleri aşırı hız konusunda daha bilinçli hale getirmeyi ve trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde bu konu yeniden gündeme geldi ve birçok sürücünün kafası karıştı.

Yeni tolerans sınırları, kademeli ceza sistemi ve ehliyet yaptırımlarıyla ilgili detaylar hâlâ tam olarak anlaşılamamış durumda. Bu nedenle sürücülerin, son güncellemeyle ilgili tüm detayları dikkatle incelemesi ve hız limitlerine azami özen göstermesi gerekiyor. İşte yapılan son güncellemeler...

ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİR DIŞI LİMİTLER

Şehir içi: Azami 50 km/s, 5 km/s tolerans ile 55 km/s’ye kadar ceza uygulanmıyor.

Şehir dışı: Oransal tolerans kaldırıldı; tüm yol tiplerinde sabit 10 km/s aşım sınırı geçerli.

Özel bölgeler: Okul geçitleri ve hastane çevrelerinde levhalardaki hız sınırları esas alınıyor.

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ

Şehir içi (50 km/s limit):

56-60 km/s: 2.000 TL

61-65 km/s: 4.000 TL

66-70 km/s: 6.000 TL

71-75 km/s: 8.000 TL

76-85 km/s: 12.000 TL

86-95 km/s: 15.000 TL

96-105 km/s: 20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

106-115 km/s: 25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma

116 km/s ve üzeri: 30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma

Şehir dışı yollarda: Çift yönlü, bölünmüş ve otoyollarda ceza başlangıç hızları yol tipine göre farklılık gösteriyor.

SÜRÜCÜ BELGESİ SÜRESİZ OLARAK ALINABİLİYOR

Hız sınırını ciddi şekilde aşan sürücüler, sadece para cezasıyla değil, ehliyetlerinden de mahrum kalıyor. Yüksek hız ihlalleri bir yıl içinde 5 kez tekrar ederse, sürücü belgesi süresiz olarak alınabiliyor. Ehliyet iadesi için:

-Tüm idari cezaların ödenmesi

-Psiko-teknik değerlendirme

-Psikiyatri uzmanı onayı gerekiyor

Önceki sistemde en yüksek ceza 11.629 TL iken, yeni kademeli sistemde azami ceza 30.000 TL’ye yükseldi. Bu sayede aşırı hız yapan sürücüler için caydırıcılık ciddi şekilde artırılmış oldu.