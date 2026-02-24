Trafikte en çok gözden kaçan ve yanlış anlaşılan trafik işaretlerinden biri olan "içi boş kırmızı daire", sürücülere pahalıya patlıyor. İngiltere’de binlerce sürücü, hiçbir sembol içermeyen bu tabelanın pasif veya solmuş olduğunu düşünerek hata yapıyor ama bu basit tasarım, aslında en katı kurallardan birini temsil ediyor: Her türlü aracın girişi yasaktır.

"GİRMEK KESİNLİKLE YASAK"

Resmi Karayolları Kanunu'na göre, kırmızı çerçeveli ve içi boş beyaz daire levhası, o yolun tüm araç trafiğine kapalı olduğu anlamına geliyor. Otomobil, motosiklet veya kamyon fark etmeksizin, bu noktadan sonra ilerlemek doğrudan trafik ihlali sayılıyor.

Tabela uzmanı Mandy Roscoe, sürücülerin bu levhayı "geçersiz" sandığını belirterek, "Birçok sürücü içi boş bir daire gördüğünde bunun aktif olmadığını ya da sadece belirli araçları kapsadığını sanıyor. Ancak özellikle düşük emisyon bölgeleri ve okul yollarında bu tabela, anında ceza puanı ve ağır para cezası demektir" ifadelerini kullandı.

CEZA GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

Bu işaretlerin görmezden gelinmesi yerel yönetimler için devasa bir gelir kapısına dönüşmüş durumda. Londra'da 2023-24 döneminde kırmızı güzergahlardaki cezalardan elde edilen gelir, 5 yılda %57 artarak 89,3 milyon sterline ulaştı. Manchester, sadece bir yıl içinde 213 binden fazla ceza makbuzu kesilerek 6,85 milyon sterlin toplandı.

İhlaller genellikle ANPR (Otomatik Plaka Tanıma) ve CCTV kameralarıyla tespit edildiği için sürücülerin bu cezalara itiraz etmesi neredeyse imkansız hale geliyor.

SÜRÜCÜLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR

Uzmanlar, gereksiz cezalardan kaçınmak için şu önlemlerin hayati olduğunu vurguladı:

İçinde sembol olmayan kırmızı bir daireyi gördüğünüzde, aksi bir ek tabela yoksa, bunu her zaman "hiçbir araç giremez" olarak okuyun.

Ana tabelanın hemen altındaki küçük levhaları mutlaka inceleyin; burada muafiyet saatleri veya belirli araç tipleri için izinler yer alabilir.

Yağmur, sis veya düşük ışıkta tabelayı fark etmek zorlaşır. Kavşaklarda hızınızı düşürerek tabelaları doğru okumak için kendinize zaman tanıyın.

TÜRKİYE'DE NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye’deki trafik mevzuatına göre içi boş kırmızı daire şeklindeki levha, "Taşıt Trafiğine Kapalı Yol" anlamına geliyor. Bu işaret, levhanın bulunduğu yolun her iki yönden de motorlu ve motorsuz tüm araç trafiğine kapatıldığını, yolun yalnızca yayaların kullanımına tahsis edildiğini simgeliyor. Sürücüler tarafından sıkça "Girişi Olmayan Yol" işaretiyle karıştırılsa da temel farkı, bu yolun hiçbir şekilde araç geçişine izin vermemesi. Genellikle yayalaştırılmış çarşı caddelerinde veya pazar kurulan alanlarda kullanılan bu levhanın ihlali, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası ve ceza puanı yaptırımı ile sonuçlanıyor.