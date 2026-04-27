Dünya genelinde enerji maliyetlerinin tırmanışa geçmesi ve akaryakıt fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, sürücüleri yakıt tasarrufu sağlayan yöntemlere yöneltti. Bu süreçte, manuel vites kollarında yer alan ve pek çok sürücü tarafından işlevi tam bilinmeyen "E" harfinin, motor devrini düşük tutarak yakıt tüketimini optimize ettiği saptandı. Temelde 5. vites mantığıyla çalışan bu donanım, uzun yolculuklarda motor üzerindeki yükü azaltarak daha verimli bir sürüş performansı sağlamayı amaçlıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI TASARRUF MODUNU GÜNDEME GETİRDİ

Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt piyasasında yeni zam beklentilerini beraberinde getirdi. Akaryakıt maliyetlerinin hane halkı bütçesi üzerindeki baskısı artarken, araçlardaki "Ekonomi" (E) vites seçeneği yeniden önem kazandı. Bu mod, sürücüleri vitesi mümkün olan en erken sürede üst kademeye geçirmeye teşvik ederek, motorun gereksiz yüksek devirlerde çalışmasını önlüyor ve doğrudan yakıt ekonomisine katkı sağlıyor.

YAKIT TÜKETİMİNİ DÜŞÜREN "E" VİTESİ NASIL ÇALIŞIR?

Ekonomi ayarı, aracın güç aktarımını daha yumuşak hale getirerek ani hızlanmaların önüne geçiyor. Manuel şanzıman yapısında dördüncü vitesten sonra gelen bu seçenek, aracın otoyol süratlerinde en düşük yakıt sarfiyatı seviyesinde kalmasını sağlıyor. Uzmanlar, "E" modunun sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda motorun aşırı ısınmasını ve parçaların erken aşınmasını da engellediğini bildirdi.

ŞANZIMAN TEKNOLOJİSİNDE HARFLERİN ANLAMI

Gelişen teknolojiyle birlikte vites kollarındaki işaretler de çeşitlilik gösterdi. Manuel viteslerde nadiren görülen "E", "G" ve "B" harflerinin yanı sıra, otomatik şanzımanlarda performans odaklı "S" (Sport) modu ve manuel müdahaleye izin veren +/- sembolleri yaygınlaştı. İkinci Dünya Savaşı öncesinden günümüze kadar yerden vitesli sistemlerden direksiyon koluna, oradan da modern 6 ve 7 ileri şanzımanlara geçiş yapıldı. Güncel modellerde vites değiştirme göstergeleri, akaryakıt verimliliğini maksimuma çıkarmak için sürücüye anlık bilgi aktarımı yapıyor.