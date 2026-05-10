Uzmanlara göre bu düğme aktif hale getirildiğinde dışarıdan hava almak yerine araç içindeki havayı yeniden dolaşıma sokuyor. Böylece klima sistemi daha kısa sürede çalışabiliyor ve özellikle sıcak havalarda aracın iç kısmı daha hızlı soğutulabiliyor.

TRAFİKTE VE TÜNELLERDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Uzmanlar, hava sirkülasyon modunun yoğun trafikte ve tünel geçişlerinde daha faydalı olabileceğini söylüyor. Bu sayede egzoz gazı ve kötü kokuların araç içine daha az girmesi sağlanabiliyor.

Ancak sistemin uzun süre açık tutulmasının camlarda buğulanmaya neden olabileceği belirtiliyor. Özellikle kış aylarında belirli aralıklarla dış hava girişine geçilmesi öneriliyor.

BİRÇOK KİŞİ NE İŞE YARADIĞINI BİLMİYOR

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen düğme, birçok sürücünün dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar yıllardır bu özelliği yanlış kullandıklarını belirtirken, uzmanlar araç içindeki hava kontrol sistemlerinin doğru kullanımının sürüş konforunu artırabileceğini ifade ediyor.