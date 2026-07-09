Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yayaların beklediği kaldırıma çıkması sonucu feci bir kazanın eşiğinden dönüldü. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek amacıyla kaldırımda beklemekte olan vatandaşlar, hızla üzerlerine gelen aracın altında kalmaktan son anda hamle yaparak kurtuldu. Trafikteki tehlikeli anlar, o sırada kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yaşandı. Hafif ticari aracın sürücüsü, kavşakta sarı ışık yandığı sırada geçebilmek amacıyla ani bir manevra yaptı. Bu esnada direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün idaresindeki araç, hızla yol kenarında bulunan kaldırıma doğru savruldu.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Kırmızı ışıkta beklemekte olan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırıma çıkan aracın yayaların çok yakınından geçtiği ve vatandaşların son anda kaçıştığı görüldü. Kaydedilen görüntülerde, kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsünün, tehlike atlatan ve yolun karşısına geçen yayaların yanına giderek şikayetçi olmak isteyip istemediklerini sorduğu anlar da yer aldı.

SÜRÜCÜNÜN SAVUNMASI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Kask kamerası kayıtlarında, kazaya yol açan hafif ticari aracın sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında geçen diyaloglar da duyuldu. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün hafif ticari aracın sürücüsüne alkollü olup olmadığını sorduğu anlar işitildi.

Hafif ticari araç sürücüsünün ise yöneltilen soru üzerine, kavşaktaki sarı ışıkta geçebileceğini düşündüğünü, ancak o sırada son anda motosikleti fark edince çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldığını söylediği kayıtlara geçti. Olayla ilgili edinilen bilgiler bu doğrultuda kaldı.