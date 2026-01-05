Survivor 2026 sezonu, yarışmacıların zorlu ada şartlarına adaptasyon süreci ve kıran kırana geçen mücadelelerle start verdi. İlk günün heyecanı henüz atlatılmadan, ada konseyinde soğuk rüzgarlar esti.

Büyük iddialarla adaya gelen ancak ilk günden takım içi dengeleri sarsan bir isim, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti.

SURVİVOR 2026'DA KİM ELENDİ?

Sezonun ilk eleme düellosu, Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki rekabetin ne kadar çetin geçeceğini gösterdi. Ünlüler Takımı tarafından performansı ve uyumu gerekçe gösterilerek "istenmeyen kişi" ilan edilen Selen Görgüzel, eleme potasına girdi.

Düelloda rakiplerine karşı varlık gösteremeyen ve mücadeleyi kaybeden Görgüzel için son şans "Kader Konseyi" oldu.

Konseyde Gönüllüler takımına, "Selen Görgüzel'in takımınıza katılmasını istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Yapılan oylama sonucunda Gönüllüler takımı, stratejik bir karar alarak Selen Görgüzel'i kadrolarında görmek istemediklerini belirtti. Gönüllüler'in bu net tavrı sonrası Survivor 2026 macerası henüz başlamadan biten Selen Görgüzel, gözyaşları içinde adadan ayrıldı.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI: ZATEN NEDEN GELDİN?

Selen Görgüzel'in ilk bölümden elenmesi sosyal medyada (X ve Instagram) gündem oldu. İzleyicilerin büyük bir kısmı elemeyi haklı bulurken, sosyal medyada yapılan yorumlarda eleştirel ifadeler dikkat çekti.

Kullanıcılar, "Sen zaten neden geldin ki?", "Survivor tarihinin en hızlı vedası", "Gönüllüler doğru karar verdi" şeklindeki yorumlarla gecenin en çok konuşulan konusunu belirledi.