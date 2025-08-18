Survivor 2025 yarışmacısı Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasını sosyal medya hesabından duyurdu. Baylan, içinde bulunduğu aracın beş takla atarak uçurumdan yuvarlandığını açıkladı.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Baylan, yaptığı paylaşımda araçtan herkesin çıktığını, ancak aracın yandığını belirtti. Kazanın ardından yardım isteyen yarışmacının göğsünde ağrı olduğu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu ancak iç kanama geçiren ve kan kaybı olan yaralılar olduğu öğrenildi.