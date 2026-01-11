Survivor yarışmasında mücadelesiyle tanınan milli futbolcu Aycan Yanaç, kariyerinin en heyecanlı anlarından birini yaşamak üzere Brezilyalı süper star Neymar ile bir araya geldi. Tüm dünyanın göz hapsinde olan bu dev buluşma, profesyonel bir röportaj olarak başlasa da kameralara yansıyan beklenmedik bir detay gecenin seyrini tamamen değiştirdi. Sosyal medyada fırtınalar koparan o anlar, hem Aycan Yanaç’ı hem de dünya yıldızı Neymar’ı beklemedikleri bir durumun içine itti.

RÖPORTAJA DAMGA VURAN KIYAFET KAZASI

Milli futbolcu Aycan Yanaç, Neymar ile gerçekleştirdiği özel söyleşi sırasında şıklığıyla göz doldururken, pantolonunun azizliğine uğradı. Röportajın en derinleştiği dakikalarda fermuarının açık olduğunu fark eden Yanaç, durumu toparlamak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak kameraların kayıtta olduğu o anlarda yaşanan bu talihsiz "kaza", genç futbolcunun yüzündeki panik ifadesiyle birleşince ortaya hem utandıran hem de gülümseten kareler çıktı. Yaşadığı şaşkınlık gözlerinden okunan Aycan, kariyerinin en zor sınavlarından birini dünya starının karşısında vermek zorunda kaldı.

NEYMAR KAHKAHALARINA ENGEL OLAMADI

Brezilyalı yıldız Neymar, röportajın ciddiyetini bozan bu durumu fark ettiğinde sergilediği tavırla herkesi şaşırttı. Aycan Yanaç’ın panik içinde durumu düzeltmeye çalışmasını gören süper star, ciddiyetini daha fazla koruyamayarak kahkahayı bastı. İkili arasında yaşanan bu trajikomik anlar, kısa sürede samimi bir atmosfere dönüştü. Neymar’ın bu doğal ve eğlenceli tepkisi, yaşanan kıyafet kazasını bir gerginlikten çıkarıp unutulmaz bir anıya dönüştürürken, stüdyodaki tüm ekip de bu neşeli ana eşlik etti.