ACUN ILICALI KARARI AÇIKLADI
Yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Survivor’da korku dolu anlar yaşandı. Yarışmacı Bayhan’ın sağlık problemi nedeniyle acil müdahale altına alınması sonrası gözler Ada Konseyi’ne çevrildi. Burun kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve operasyon geçirdiği açıklanan Bayhan için son kararı Acun Ilıcalı açıkladı.
CİDDİ MİKTARDA KAN KAYBETTİ
Survivor’da heyecan sürerken yayınlanan son fragman izleyicileri endişelendirdi. Fragmanda sağlık sorunu yaşayan Bayhan, küçük bir operasyon geçirdiğini ve ciddi miktarda kan kaybettiğini anlatarak “ölümden döndüğünü” söyledi.
KANAMASI DURMADI
Yaşanan gelişmeler sonrası yapım ekibi tarafından acil durum konseyi toplandı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu” ifadelerini kullandı.
SURVİVOR'A DEVAM EDEMEYECEK
Açıklamanın ardından yarışmacının sağlık durumu nedeniyle Survivor’a devam edemeyeceği açıklandı. Doktorların değerlendirmesi sonucunda yarışmaya devam etmesinin uygun görülmediği belirtilirken, Bayhan’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
BAYHAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Öte yandan Bayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2026 Survivor benim için kapandı bitti. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar dilerim. Allah kolaylıklar versin” sözleriyle yarışmaya veda etti.
