Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oyun sonrası Çılgın Sedat'ın baygınlık geçirdiği ve 51 yaşındak şarkıcıya hemen müdahele edildiği görüldü. Sosyal medyada ise Çılgın Sedat'ın rol yaptığına dair yorumlar yapıldı.

"SİZİN NASIL KALBİNİZ VAR?"

O youmları gören Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu şu sözlerle tepki gösterdi:

"Vicdan ve merhametini yitirmiş insanlara olsun bu sözüm. Sizin nasıl kalbiniz var?"

"Ailesinin izlediğini bilen bir baba var. Hiçbir baba ailesine bu anı yaşatmaz. Ne yaşayacağımı bilir. Bizi geçtim hadi ama evlatlarına asla."

"Yeter yahu adam prim, yarış derdindeymiş ne. Halk oylaması mı var? İşte tam tersi. Neyse o ortada. Bazı şeylerden kaçsa orada istatistik kasar."

Çılgın Sedat'ın sağlık durumuna dair detaylar bu akşam yeni bölümde ortaya çıkacak.