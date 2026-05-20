Survivor yarışmasında bu kez adadaki dengeleri sarsan bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Beyza Gemici’nin, kamp alanından yüzerek ayrılıp diğer gruba geçerek Sercan Yıldırım ile buluşması, hem yarışma içinde hem de ekran başında büyük yankı uyandırdı. Yaşanan gelişme sonrası yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı konseyde sert ifadeler kullanarak duruma tepki gösterdi.
KURAL İHLALİ Mİ?
Programın son bölümünde ortaya çıkan görüntüler, adadaki kuralların ihlal edildiği yorumlarına neden oldu. Beyza Gemici’nin yüzerek farklı bir kamp alanına geçtiği ve burada Sercan Yıldırım ile görüştüğü anlar tartışma yarattı.
''SENİ AĞAÇ ALTINDA BULUYORUZ''
Konseyde konuyu gündeme taşıyan Acun Ilıcalı, yarışmacıya doğrudan tepki göstererek, “Seni ağaç altında Sercan ile baş başa buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun” sözleriyle sert bir çıkış yaptı.
''KÖTÜ BİR AMACIM YOKTU''
Konseyde konu hakkında açıklamalarda bulunan Beyza; ''Öncelikle benden sorumlu olan herkesten çok özür dilerim. Böyle bir amacım yoktu. Ne zamandır yokum gibi bir şeyin farkında değildim. Denize girdikten sonra eski kampımın olduğu yere baktım. Spor yapan birini görünce Murat ağabey sandım. O tarafa seslendim beni duyduğunu sandım. O tarafa doğru yüzdüm. Sadece düşüncesizlik. Kötü bir şeye vesile olacağını düşünmemiştim. Belki selam verebilirim diye düşünmüştüm. Aslında kampın içine girmedim. Sercan'ı görünce konuştuk. Kötü bir amacım yoktu'' ifadelerini kullandı.
Günün Trend Haberleri
BİR ÖDÜLDEN FAYDALANAMAYACAK
Acun llıcalı, 'Beyza, adadan ayrıldığı için 1 ödülden faydalanamayacak' açıklamasında bulundu.
Olay sonrası yarışmacının nasıl bir yaptırımla karşılaşacağı merak konusu olurken, izleyiciler sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kesim yaşananları kural ihlali olarak değerlendirirken, bir diğer kesim ise olayın yarışma dinamikleri içinde normal bir gerilim olduğunu savundu.
Survivor’daki bu gelişmenin önümüzdeki bölümlerde nasıl bir karşılık bulacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.