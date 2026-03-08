Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı yarışmanın yeni bölüm fragmanında tansiyon bir anda yükseliyor. Oyun alanında başlayan tartışma kısa sürede büyüyor ve Barış Murat Yağcı ile Ramazan Sarı arasında sert sözler sarf ediliyor.

Fragmanda sinir krizi geçirdiği görülen Barış Murat Yağcı’yı takım arkadaşı Sercan Yıldırım sakinleştirmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor. İkili arasındaki gerilimin büyümesi izleyenleri de şaşkına çevirdi.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN ANNESİNE YÖNELİK SÖYLEM

Tartışma sırasında Ramazan Sarı’nın Barış Murat Yağcı’nın annesiyle ilgili söylediği sözler kavganın dozunu artırdı. O anlarda Barış Murat Yağcı’nın “Annemi yeni kaybettim!” diyerek bağırdığı fragmana yansıdı.

Duygusal anların yaşandığı sahneler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok izleyici yarışmacılar hakkında disiplin kararı alınıp alınmayacağını merak etmeye başladı.

ANNESİNİN KAYBINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz yıl büyük bir acı yaşayan Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yağcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi gördüğü hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.”

Cenazenin 2 Ekim günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildiği açıklanmıştı.

BİRCE AKALAY'IN HALASIYMIŞ

Ünlü oyuncu Birce Akalay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halası Arzu Ernak’ın vefatını duyurmuş ve şu sözleri kullanmıştı:

“Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak’ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu.”

DİSKALİFİYE KARARI GELİR Mİ?

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de yarışmada disiplin cezası olup olmayacağı oldu. İzleyiciler yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.