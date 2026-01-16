Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında geçtiğimiz gün 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler açıklanmadı ancak eski milli futbolcu Ümit Karan'ın havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

Yorumculuk yaparak hayatına devam eden Ümit Karan, gözaltına alınmadan 48 saat önce TÜGVA'nın etkinliğinde Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bilal Erdoğan'la futbol maçı yapmıştı.

1 gece gözaltında kalan Ümit Karan, diğer 17 kişiyle birlikte saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda toplamda 60 kişi gözaltına alındı.

Bunlardan bazı isimlerin dikkat çeken bir ortak noktası daha var.

Daha önce gözaltına alınan Selen Görgüzel ile uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı ve Ümit Karan farklı tarihlerde Survivor parkurlarında ter döktü.

Bu isimlerin birbirileriyle bağlantısı olup olmadığı iddianame ile ortaya çıkacak.