Survivor 2025 yarışmasının ardından Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda'nın gizli aşk yaşadığı iddia edilmişti. Haberlerin çıkmasının ardından, Duygu Dianzenza sosyal medyada 8 yıllık eşi Efecan ile yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırmıştı.

Duygu Dianzenza sonrasında da boşanma açıklamasını yapmıştı:

"Efecan Dianzenza ile olan 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi bugün resmi şekilde sonlandırdık. Tekrar ve son kez belirtmek isterim ki bir kızım olduğu için, konuşmak istemiyorum. Desteklerinize minnettarım."

"KABUL ETMİYORUM" DEMİŞTİ...

Yağmur Banda da ''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Efecan Dianzenza'dan aldatma iddiaları ve boşanmanın ardından aylar sonra iaçıklama geldi. Instagram hesabından art arda videolar paylaşan Efecan, ''Hayatımın en büyük hatasını yaptım" dedi ve terapi görmeye başladığını açıkladı.

"16 YILLIK AİLEMİ DAĞITTIM"

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var" sözleriyle açıklamasına başlayan Efecan Dianzenza, yaşadığı büyük yıkımı şu ifadelerle anlattı:

"Belki dışarıdan bana baktığınızda hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz. Öyle değil. İçimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık var. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını, 16 yıllık ailemi kırdım, dağıttım."

Dianzenza, terapi sürecinde yaşadıklarını da paylaştı.

"35 yaşıma kadar terapiyi reddettim. 'Ben hallederim' diyen biriydim. Oysa içimde bir volkan birikmişti. İlk kez terapiste gittiğimde yalnızca 'İmdat!' diyebildim. Asıl savaş dışarıda değil, içimdeymiş. Küçük çocuğumla yüzleşmek, hayatımdaki en acı ama en dönüştürücü süreçti."

Ailesini yeniden kazanmak için çaba gösterdiğini belirten Efecan Dianzenza, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Duygu gibi bir kadını bu dünyada görmedim. Çocuğumun annesi diye söylemiyorum; o benim her şeyim. En başta Duygu’dan, ailemden, dostlarımızdan ve bizi seven herkesten özür diliyorum. Tek varlığım ailem. Onları geri kazanmak için mücadele edeceğim."

Yaşadığı süreçten büyük dersler çıkardığını ifade eden Dianzenza, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Kendimi, hatalarımı ve geçmişimi görmek cesaret ister. Bu cesaret bende var. Yeni bir sayfa açıyorum. Bu sürecin sonunda herkesin değiştiğimi göreceğine inanıyorum."