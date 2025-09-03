Geçtiğimiz şubat ayında Hollanda’da romantik bir evlilik teklifi alan Kardeniz Kılıç, o anları takipçileriyle paylaşmış ancak eşinin yüzünü özellikle gizleyerek merak uyandırmıştı. Aylarca “Gelin adayı kim?” sorusu magazin gündeminden düşmedi.

Ve beklenen düğün geçtiğimiz akşam İzmir’de gerçekleşti. Kılıç, nikâhta iki farklı gelinlik giydi, heyecanı ise gözlerden kaçmadı. Survivor’dan yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da düğünde yer aldı ve törenden paylaştığı fotoğrafa “Ağlayacağım” notunu düşerek Kılıç’a desteğini gösterdi.

Bomba İddia: Kuzeninin Eski Eşi!

Ancak düğünün perde arkasında ortaya çıkan detay magazin gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Bilal Özcan’ın iddiasına göre Kılıç, amcasının kızının boşandığı eşiyle evlendi. Bu şaşırtıcı gelişme nedeniyle aile bireylerinin düğüne katılmadığı öne sürüldü.

Sosyal Medya Yıkıldı

Bu iddia sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kılıç’ın takipçileri bir yandan “Mutluluklar” mesajları yağdırırken, diğer yandan “Aile neden yoktu?” sorusuna cevap aramaya başladı.

Kısacası Survivor’ın yıldızı Kardeniz Kılıç’ın aşk hikâyesi, düğün gecesiyle değil, kiminle evlendiği gerçeğiyle magazin dünyasına damga vurdu!