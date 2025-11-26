Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, askerlik paylaşımıyla gündem oldu.
"DEVRELERİM BİR SES VERİN"
Bedelli askerlik yapacak olan Canseven, Instagram'da yayımladığı fotoğrafa "Askerliğe sevk belgemi aldım. Geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da " notunu düştü.
30 yaşındaki Cem Can Canseven, 11 ünlü 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor 2020 sezonunda tüm güçlü rakiplerini yenerek şampiyon olmaya başarmıştı.